Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Dünya Avucunuzda

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Hepsi Benim

01.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

03.45 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.45 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.30 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)

05.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Dizi (Tekrar)

03.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar))

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Bozkır 'Türk Filmi'

01.55 52 Hafta

02.20 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)