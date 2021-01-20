Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Dünya Avucunuzda
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Hepsi Benim
01.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
03.45 Hayat Sevince Güzel
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.45 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)
05.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Dizi (Tekrar)
03.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar))
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Bozkır 'Türk Filmi'
01.55 52 Hafta
02.20 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)
03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
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