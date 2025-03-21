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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: 21 Mart bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı: 21 Mart bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar belli oldu. Bu akşam Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yayınlanacak. Kanal D'de Arka Sokaklar ekrana gelecek. İşte 21 Mart Cuma gününe ait yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 17:34 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:34
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        21 Mart bugün TV'de neler var?
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        Tv yayın akışı listesi belli oldu. Gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden içeriklerle dolu bir yayın akışı sunuyor. Peki bugün TV'de neler var?

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        KANAL D YAYIN AKIŞI

        06:15 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Eşref Rüya

        12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        13:15 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Eşref Rüya

        02:45 Çatı Katı Aşk

        03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şeri

        06:30 Avrupalı Müslümanlar

        06:50 Vuslat

        10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

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        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:15 Veysel

        14:45 Vefa Sulta

        16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        18:00 Ramazan Sevinci

        19:35 Ana Haber

        20:00 İddiaların Aksine

        20:05 Bir Zamanlar İstanbul

        00:15 Vefa Sultan

        01:25 Teşkilat

        02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04:05 Sahur Bereketi

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:40 atv Ana Haber

        20:00 Zembilli

        00:20 Can Borcu

        03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kızılcık Şerbeti

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Deha

        02:45 Siyah Kalp

        04:45 Bahar

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

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        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım

        12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

        13:15 Survivor Panorama / Canlı

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

        17:00 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Yalı Çapkını

        00:15 Sahipsizler

        03:00 Sefirin Kızı

        04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

        06:00 Kiralık Aşk

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