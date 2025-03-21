Tv yayın akışı: 21 Mart bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar belli oldu. Bu akşam Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yayınlanacak. Kanal D'de Arka Sokaklar ekrana gelecek. İşte 21 Mart Cuma gününe ait yayın akışı listesi
Tv yayın akışı listesi belli oldu. Gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden içeriklerle dolu bir yayın akışı sunuyor. Peki bugün TV'de neler var?
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KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Eşref Rüya
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şeri
06:30 Avrupalı Müslümanlar
06:50 Vuslat
10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Veysel
14:45 Vefa Sulta
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:35 Ana Haber
20:00 İddiaların Aksine
20:05 Bir Zamanlar İstanbul
00:15 Vefa Sultan
01:25 Teşkilat
02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:05 Sahur Bereketi
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 atv Ana Haber
20:00 Zembilli
00:20 Can Borcu
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Deha
02:45 Siyah Kalp
04:45 Bahar
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Sahipsizler
03:00 Sefirin Kızı
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk