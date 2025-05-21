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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS 2025 LİSTESİ | Bugün TV’de hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 21 Mayıs Çarşamba: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 21 Mayıs 2025 listesi belli oldu. Böylece izleyici kitlesi tarafından araştırılan ''Bugün TV'de hangi diziler var?'' yanıt buldu. Bugün televizyon ekranlarında Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Ligi final heyecanı yaşanacak. Tottenham-Manchester United maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 21 Mayıs 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:04
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        1

        TV yayın akışı listesi 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Bugün televizyonda Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Osman, Now’da Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yayınlanırken, TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Manchester United maçı ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı 21 Mayıs 2025 Çarşamba listesi…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Arka Sokaklar

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Şeref Madalyası

        01:45 Bahar

        04:15 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:45 Hangimiz Sevmedik

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:00 Seksenler

        14:35 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Önü

        22:00 UEFA Avrupa Ligi Final Karşılaşması "Tottenham-Manchester United"

        00:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:45 Teşkilat

        05:00 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Can Borcu

        03:00 Aldatmak

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 Direniş Karatay

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:45 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

        00:15 Hudutsuz Sevda

        03:15 Adım Farah

        04:15 Elkızı

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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