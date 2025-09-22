Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 22 EYLÜL 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı devam ediyor. Sezon finali yapan diziler taker teker ekranlara dönerken, kanallar yeni dizilerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Diziler dışında farklı içerikler izlemek isteyenler için birbirinden farklı türde programlar, yarışmalar, maçlar, yerli ve yabancı filmler yayınlanıyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler için 22 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri haberimizde yer alıyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 22 Eylül Pazartesi Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV, Show TV yayın akışı...

        Giriş: 22.09.2025 - 15:38 Güncelleme: 22.09.2025 - 15:38
        Televizyon kanallarında yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sezon arası veren diziler birer birer ekranlara dönüş yaparken, yeni diziler de izleyicilerle buluşturuluyor. Bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler ise bu noktada 22 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Eylül Pazartesi Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV, Show TV yayın akışı...

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çarpıntı

        22:45 Çarpıntı

        02:00 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Söz

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Eşref Rüya

        03:15 Poyraz Karayel

        05:00 Kuzey Güney

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aşk ve Gözyaşı

        22:45 Can Borcu

        01:40 Gözleri Karadeniz

        04:00 Kardeşlerim

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.43 İstiklal Marşı

        05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.35 Kara Tahta

        09.25 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.40 Teşkilat

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Cennetin Çocukları

        02.10 Seksenler

        03.15 Teşkilat

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakiş

        08.00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat

        10.45 Çağla Ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrisi

        19.00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber

        20.00 Kiskanmak

        22.45 Halef: Köklerin Çağrisi

        02.30 Yaz Şarkisi

        04.15 Bay Yanliş

        06.00 Karagül

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        22:45 Bahar

        01:45 Kızılcık Şerbeti

        04:00 Veliaht

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

