Televizyon kanallarında yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sezon arası veren diziler birer birer ekranlara dönüş yaparken, yeni diziler de izleyicilerle buluşturuluyor. Bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler ise bu noktada 22 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Eylül Pazartesi Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV, Show TV yayın akışı...