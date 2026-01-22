TV yayın akışı 22 Ocak 2026 Perşembe: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 22 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Birçok dizi ve yarışma yeni bölümüyle ekrana gelecekken, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Aston Villa maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte 22 Ocak Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
23:15 Ayla
01:45 Poyraz Karayel
04:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Rüya Gibi
04:45 Veliaht
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı
05.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.25 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Maç Önü
20.45 Fenerbahçe - Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.20 Kara Ağaç Destanı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Orhan
04:00 Bir Gece Masalı
05:40 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Bir Baba Hindu
22:15 Bir Baba Hindu
00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
00.00 Sahtekarlar
02.45 Şevkat Yerimdar
05.00 Ruhun Duymaz
06.00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş’le Sence?
