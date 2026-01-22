Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 22 Ocak 2026 Perşembe: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Ocak 2026 Perşembe: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 22 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Birçok dizi ve yarışma yeni bölümüyle ekrana gelecekken, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Aston Villa maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte 22 Ocak Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Giriş: 22.01.2026 - 15:27 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:27
        1

        22 Ocak Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Survivor yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, Fenerbahçe - Aston Villa maçı hangi kanalda? İşte 22 Ocak 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        23:15 Ayla

        01:45 Poyraz Karayel

        04:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Rüya Gibi

        04:45 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.33 İstiklal Marşı

        05.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.25 Kalk Gidelim

        09.15 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.30 Kara Ağaç Destanı

        17.45 Lingo Türkiye

        18.55 İddiaların Aksine

        19.00 Ana Haber

        19.45 Maç Önü

        20.45 Fenerbahçe - Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

        23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02.20 Kara Ağaç Destanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

        01:20 Kuruluş Orhan

        04:00 Bir Gece Masalı

        05:40 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Bir Baba Hindu

        22:15 Bir Baba Hindu

        00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 Aramızda Kalsın

        04:00 Kaderimin Oyunu

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00.00 Sahtekarlar

        02.45 Şevkat Yerimdar

        05.00 Ruhun Duymaz

        06.00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        22 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
