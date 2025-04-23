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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 23 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Gündüzden akşam kuşağına kadar ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar merak ediliyor. 23 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Peki, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Nisan Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 10:28 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:28
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        1

        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 23 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 23 Nisan 2025 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Bu Sabah

        10:00 – Bahar

        12:30 – Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        23:45 – Deha

        02:15 – Bahar

        04:45 – Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 – Esra Erol’da

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Kuruluş Osman

        00:20 – Sustalı Ceylan

        03:00 – Kardelenler

        05:50 – Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Kavak Yelleri

        09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 – Yaprak Dökümü

        13:30 – Gelinim Mutfakta

        16:45 – Arka Sokaklar

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Eşref Rüya

        23:45 – İnci Taneleri

        02:00 – Yargı

        04:30 – Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Güne Başlarken

        09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 – Kiralık Aşk

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Sahipsizler

        00:15 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 – Sefirin Kızı

        05:00 – Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:48 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:50 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:40 – Vuslat

        08:00 – Anıtkabir'den Naklen Yayın

        08:20 – Vuslat

        09:30 – Anıtkabir'den Naklen Yayın

        09:50 – Vuslat

        10:00 – Bir Dönüm Noktası "23 Nisan"

        10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:00 – 23 Nisan Gala Önü

        15:55 – Bir Zamanlar İstanbul

        17:30 – Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası Ve Korosu 23 Nisan Konseri

        18:00 – Bir Zamanlar İstanbul

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

        22:15 – Ya İstiklal Ya Ölüm

        01:35 – Bir Zamanlar İstanbul

        03:55 – Lingo Türkiye

        05:05 – Hayallerinin Peşinde

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 – İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        13:30 – En Hamarat Benim

        16:30 – Karagül

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        00:15 – Hudutsuz Sevda

        03:00 – Şahane Hayatım

        04:00 – Son Yaz

        06:00 – Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 – Tuzak

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 – Gel Konuşalım

        10:55 – Survivor Panorama

        12:30 – İşte Benim Stilim

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler

        00:15 – Survivor Ekstra

        01:30 – İşte Benim Stilim

        04:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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