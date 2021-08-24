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TV Yayın akışı 24 Ağustos 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 24 Ağustos 2021 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Ada Masalı, Baht Oyunu ve Şahsiyet yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 24 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 24 Ağustos 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.15 Şahsiyet 'Dizi'
00.30 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'
02.30 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
22.45 Arog 'Türk Filmi'
01.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
03.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Ada Masalı 'Dizi'
00.15 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
02.30 Star Market(Tekrar)
05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
00.15 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Merhaba Herman 'Yabancı Film'
03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Sağ Sali 2: Sil Baştan 'Türk Filmi'
16.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Robın Hood 'Yabancı Film'
22.00 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.20 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Müslüm 'Türk Filmi'
22.50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.30 Müslüm 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.50 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle

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