Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Ekim Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Zümrüdüanka
00.15 Çocukluk
03.00 Baraj
05.00 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İbrahim Tatlıses Konseri
23.30 Selfi
01.30 Sucu Kamil
03.30 Vahe İle Evdeki Mutluluk
05.00 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Sadakatsiz
02.15 Efsane
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Stajyer Mafya
02.05 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17.00 Uyanış. Büyük Selçuklu
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
01.50 Uyanış. Büyük Selçuklu
03.55 Yeditepe İstanbul
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