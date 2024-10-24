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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 24 Ekim 2024: Bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Tv yayın akışı 24 Ekim 2024: Bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Kanalların 24 Ekim Perşembe TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Ekim 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 16:00 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:00
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        1

        Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 24 Ekim Perşembe TV yayın akışı için araştırmalara başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. İşte tv yayın akışı listesi

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Siyah Kalp

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp

        00:15 Kalpazan

        02:30 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Siyah Kalp

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        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Karadut

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Bir Gece Masalı

        23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        00:20 Kuruluş Osman

        03:00 Ateş Kuşları

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Ayazın Sonu Güneş

        17:15 Bizi Birleştiren Hayat

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        00:15 Yerli Dizi

        02:00 Güllerin Savaşı

        04:30 Poyraz Karayel

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 Güzel Köylü

        02:30 Baba Ocağı

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