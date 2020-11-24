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TV Yayın akışı 24 Kasım 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 24 Kasım 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, Edho, Hekimoğlu ve Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 24 Kasım Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 24 Kasım 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
22.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
01.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Baraj
00.15 Zümrüdüanka
03.00 Kefaret
05.00 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber
20.00 Sonsuzluk Projesi
22.15 Sonsuzluk Projesi
00.30 Ölüm Takımı
02.10 Ölüm Takımı
03.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Maria İle Mustafa 'Dizi' (Tekrar)
02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı
00.15 Benim Adım Melek
02.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04.25 Türkan Hanım'ın Konağı

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