Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
22.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
01.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Baraj
00.15 Zümrüdüanka
03.00 Kefaret
05.00 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Sonsuzluk Projesi
22.15 Sonsuzluk Projesi
00.30 Ölüm Takımı
02.10 Ölüm Takımı
03.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Maria İle Mustafa 'Dizi' (Tekrar)
02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı
00.15 Benim Adım Melek
02.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04.25 Türkan Hanım'ın Konağı
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