Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

22.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

01.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Baraj

00.15 Zümrüdüanka

03.00 Kefaret

05.00 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Sonsuzluk Projesi

22.15 Sonsuzluk Projesi

00.30 Ölüm Takımı

02.10 Ölüm Takımı

03.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Maria İle Mustafa 'Dizi' (Tekrar)

02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Masumlar Apartmanı

00.15 Benim Adım Melek

02.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

04.25 Türkan Hanım'ın Konağı