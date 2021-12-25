TV Yayın akışı 25 Aralık 2021 Cumartesi! Bu akşam TV'de ne var?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Üç Kuruş

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Çizgi Film Kuşağı

10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar

12.00 Bir Demet Tiyatro

13.30 Yerli Dizi

15.30 Yerli Dizi

18.45 Star Haber

20.00 G.O.R.A

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde

12.50 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

06.30 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Camdaki Kız

16.15 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 El Kızı

16.00 Evlilik Hakkında Herşey

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 El Kızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.25 Türk Sineması

09.55 Masumlar Apartmanı

12.50 Teşkilat

15.55 Alparslan Büyük Selçuklu

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI