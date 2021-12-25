Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
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08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz
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10.00 Cumartesi Sürprizi
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13.00 Bir Şansım Olsa
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14.30 Üç Kuruş
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18.45 Hafta Sonu Ana Haber
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20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
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09.30 Çizgi Film Kuşağı
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10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar
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12.00 Bir Demet Tiyatro
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13.30 Yerli Dizi
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15.30 Yerli Dizi
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18.45 Star Haber
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20.00 G.O.R.A
ATV YAYIN AKIŞI
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07.30 Atv’de Hafta Sonu
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10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
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12.50 Destan
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19.00 Atv Ana Haber Bülteni
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20.00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
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06.30 Sihirli Annem
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08.30 Konuştukça
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09.45 Magazin D Cumartesi
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13.00 Arda'nın Mutfağı
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14.00 Camdaki Kız
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16.15 Arka Sokaklar
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18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
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20.00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI
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08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
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11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
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12.15 Kamera Arkası
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13.00 El Kızı
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16.00 Evlilik Hakkında Herşey
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19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
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20.00 El Kızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
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08.25 Türk Sineması
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09.55 Masumlar Apartmanı
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12.50 Teşkilat
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15.55 Alparslan Büyük Selçuklu
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19.00 Ana Haber
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20.00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
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08.30 Çook Yaşa
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09.45 Bir Yemek Olsan
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10.30 Master Chef Türkiye
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18.15 Film
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20.00 O Ses Türkiye
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