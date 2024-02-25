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        Haberler Magazin TV yayın akışı: 25 Şubat Bugün TV’de neler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV tv yayın akışı

        TV yayın akışı: 25 Şubat Bugün TV'de neler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV tv yayın akışı

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar TV yayın akışı listesinde bulunuyor. Televizyonda yayınlanan yapımlar ekranların farklı kanallarında yer alıyor. Pazar akşamı ne izleyeceğine karar veremeyenler '' Bugün TV'de neler var?'' Sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Şubat 2024 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 16:13 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:13
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        1

        TV yayın akışı listesi belli oldu. 25 Şubat Pazar günü Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Bahar (tekrar), Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 25 Şubat 2024 SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, NOW TV yayın akışı

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI
        14:45 – Kızılcık Şerbeti
        18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
        20:00 – Bahar tekrar
        22:45 – Salako
        00:45 - Sandık Kokusu

        STAR TV YAYIN AKIŞI
        16:15 – Ömer tekrar
        18:15 – Star Haber
        19:00 – Çok Güzel Hareketler 2
        20:00 – Çok Güzel Hareketler 2

        ATV YAYIN AKIŞI
        12:30 – Kardeşlerim
        16:50 – San Andreas Fayı
        19:00 – Atv Ana Haber
        20:00 – Kim Milyoner Olmak İster

        3

        TV8 YAYIN AKIŞI
        14:15 – Cevap Ver Türkiye
        16:30 – Çarkıfelek
        20:00 – Survivor All Star 2024
        00:15 - Çarkıfelek

        4

        NOW TV YAYIN AKIŞI
        16:00 – Hudutsuz Sevda
        19:00 – Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
        20:00 – Kirli Sepeti Yeni bölüm

        TRT1 YAYIN AKIŞI
        17:15 – Kod Adı Kırlangıç
        19:00 – Ana Haber
        20:00 – Teşkilat
        00:15 – 3’Te 3

        KANAL D YAYIN AKIŞI
        12:45 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi
        13:45 – Arda ile Omuz Omuza
        14:45 – Üç Kız Kardeş
        18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
        20:00 – Yargı

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan

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