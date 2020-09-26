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TV yayın akışı 26 Eylül 2020! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV'de hangi film ve dizi var?

Yayın akışı, 26 Eylül 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen diziler yeni sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye başladı. İşte bu akşam (Cumartesi) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

TV yayın akışı 26 Eylül 2020! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV'de hangi film ve dizi var?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 26 Eylül Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (yeni bölüm)
00.15 Ramo (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Zümrüdüanka (yeni bölüm)
00.15 Baraj (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 İyi Günde Kötü Günde (yeni bölüm)
02.15 Vahe ile Evdeki Mutluluk (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Çatı Katı Aşk (yeni bölüm)
00.15 Rocky (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster (yeni bölüm)
23.15 Yalan Dolan (yerli film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)
00.15 Masumlar Apartmanı (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Kırmızı Oda (tekrar)
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Kırmızı Oda (tekrar)

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