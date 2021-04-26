Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Nisan Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Jack Reacher 'Yabancı Film'
02.45 Jack Reacher 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.45 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
17.00 Bekir Köse İle İftara Doğru
18.30 Star Haber
20.00 Kağıt Ev 'Dizi'
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
05.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.30 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.00 Maraşlı 'Dizi'
00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
02.25 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
04.55 Hz Ömer 'Dizi'
05.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
23:45 Mavera
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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