27 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, Benfica-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Kanalların 27 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece seyircilerin merakla yanıt aradığı ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Benfica-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. İşte 27 Ağustos Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı...
Televizyon kanalları, bugün de dopdolu bir yayın akışı ile izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Benfica-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. İşte 27 Ağustos 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı!
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Lohusa
22:30 Nasipse Olur
00:45 Lohusa
02:45 Nasipse Olur
04:15 Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Otel Transilvanya 3
22:00 Otel Transilvanya 3
23:45 Kral Kaybederse
01:45 Sultan
03:00 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Avangers: Sonsuzluk Savaşı
23:00 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı
05:40 Kara Tahta
08:15 Kendi Düşen Ağlamaz
11:30 Set Sayısı
12:00 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Grup Maçı "Türkiye-Kanada"
14:00 Set Sayısı
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel
22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Benfica-Fenerbahçe"
00:15 Maç Sonu
01:30 Leyla ile Mecnun
04:15 Kim Gitsin?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Görevimiz Tatil
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Macera Ormanı
22:35 Macera Ormanı
01:00 Aile Saadeti
03:40 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Üçlü Pürüz
22:00 Mutlu Aile Tablosu
00:15 İlk Buluşma
02:30 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
27 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ