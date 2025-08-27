Televizyon kanalları, bugün de dopdolu bir yayın akışı ile izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Benfica-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. İşte 27 Ağustos 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı!