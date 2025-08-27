Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 27 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var, Benfica-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı

        27 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, Benfica-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Kanalların 27 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece seyircilerin merakla yanıt aradığı ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Benfica-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. İşte 27 Ağustos Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 14:13 Güncelleme: 27.08.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanalları, bugün de dopdolu bir yayın akışı ile izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Benfica-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. İşte 27 Ağustos 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı!

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Lohusa

        22:30 Nasipse Olur

        00:45 Lohusa

        02:45 Nasipse Olur

        04:15 Gelin Evi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Otel Transilvanya 3

        22:00 Otel Transilvanya 3

        23:45 Kral Kaybederse

        01:45 Sultan

        03:00 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Avangers: Sonsuzluk Savaşı

        23:00 Eşref Rüya

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı

        05:40 Kara Tahta

        08:15 Kendi Düşen Ağlamaz

        11:30 Set Sayısı

        12:00 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Grup Maçı "Türkiye-Kanada"

        14:00 Set Sayısı

        14:15 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Özel

        22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Benfica-Fenerbahçe"

        00:15 Maç Sonu

        01:30 Leyla ile Mecnun

        04:15 Kim Gitsin?

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Can Borcu

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Görevimiz Tatil

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Macera Ormanı

        22:35 Macera Ormanı

        01:00 Aile Saadeti

        03:40 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Üçlü Pürüz

        22:00 Mutlu Aile Tablosu

        00:15 İlk Buluşma

        02:30 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        27 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?