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TV yayın akışı 28 Şubat Salı 2023! Bugün hangi diziler var?

Salı gününün akşamını evinde geçirmeyi düşünen vatandaşlarımız, gün itibariyle televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağına ilişkin yapıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş ve Taçsız Prenses gibi dizilerin ekranlara geleceği günde Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışını bir araya getirdik! İşte, ayrıntılar...

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  • TV yayın akışı 28 Şubat Salı 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    16:45 Yunus Emre

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Yürek Çıkmazı

    21:30 Yerli Sinema Ayla
  • TV yayın akışı 28 Şubat Salı 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Aile Şerefi

    21:45 Yabancı Sinema Zor Oyun

    23:15 Güzel Günler
  • TV yayın akışı 28 Şubat Salı 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    ATV YAYIN AKIŞI

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    23:30 Bir Küçük Gün Işığı
  • TV yayın akışı 28 Şubat Salı 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    17:00 Yalnız Kalpler

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:00 Taçsız Prenses

    23:30 Yasak Elma
  • TV yayın akışı 28 Şubat Salı 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    17:00 Hicran

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Üç Kız Kardeş

    00:15 Veda Mektubu
  • TV yayın akışı 28 Şubat Salı 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

    18:15 Star Ana Haber

    20:00 Gecenin Ucunda

    02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
  • TV yayın akışı 28 Şubat Salı 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor 2023

    00:15 Survivor Ekstra

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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