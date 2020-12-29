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TV Yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, Edho, Hekimoğlu ve Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 29 Aralık Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Aralık Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Baraj 'Dizi'
23.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Hayat Sevince Güzel
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi'
00.15 Yaratık: Covenant 'Yabancı Film'
02.15 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
04.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'
00.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
02.50 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
02.15 52 Hafta 'Belgesel'
02.40 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)
03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

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