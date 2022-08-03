Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bugün hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 3 Ağustos TV yayın akışı belli oldu!

TV yayın akışı merak ediliyor. 3 Ağustos Çarşamba akşamı birbirinden çeşitli yapımlar yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. Dizi ve film takipçileri bu akşam hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. İşte 3 Ağustos Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

ABONE OL
  • TV yayın akışı: 3 Ağustos Çarşamba 2022 Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    TV'de hangi dizi, program ve filmlerin yer aldığı merak ediliyor. 3 Ağustos akşamı; Seversin, Kara Tahta, final bölümü ile Gizli Saklı, MasterChef Türkiye, Atla Gel Şaban yapımları seyirciyle buluşacak. İşte 3 Ağustos Çarşamba akşamı yayın akışı listesi...

     
  • TV yayın akışı: 3 Ağustos Çarşamba 2022 Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Afili Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin
  • TV yayın akışı: 3 Ağustos Çarşamba 2022 Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Atla Gel Şaban
  • TV yayın akışı: 3 Ağustos Çarşamba 2022 Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de 8 Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:15 Canım Annem

    16:00 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye
  • TV yayın akışı: 3 Ağustos Çarşamba 2022 Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Gizli Saklı
  • TV yayın akışı: 3 Ağustos Çarşamba 2022 Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Babam: Yerli Sinema

    16:00 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
  • TV yayın akışı: 3 Ağustos Çarşamba 2022 Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    09:45 Yüksek Sosyete

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Duy Beni
  • TV yayın akışı: 3 Ağustos Çarşamba 2022 Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:35 Tozkoparan

    11:25 Bir Aş Hikayesi

    11:55 Masumlar Apartmanı

    15:10 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kara Tahta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.