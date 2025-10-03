Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 3 Ekim 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 3 Ekim 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Cuma günü birbirinden farklı dizi ve film izleyiciyle buluşacak. Bu akşam Arka Sokaklar, Cennetin Çocukları, Kızılcık Şerbeti her Cuma olduğu gibi yine kendi saatinde yayınlanacak. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. İşte, 3 Ekim 2025 Cuma tv yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 11:15 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:15
        1

        Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı kanalların yayın akışının belli olmasıyla merak ediliyor.Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8 ve Now TV'nin yayın akışlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yer alıyor. İşte, 3 Ekim 2025 Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Aile

        08:15 - Bu Sabah

        10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 - Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Kızılcık Şerbeti

        00:15 - Veliaht

        02:45 – Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Bir Gece Masalı

        07:00 – Kahvaltı Haberleri

        08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – ATV Gün Ortası

        14:00 – Can Borcu

        16:00 - Esra Erol'da

        19:00 – ATV Ana Haber

        20:00 – Aşk ve Gözyaşı

        23:20 - Aşk ve Gözyaşı

        02:00 - Aşk ve Gözyaşı

        04:30 – Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 - İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 - Yasak Elma

        13:30 - En Hamarat Benim

        16:30 – Kıskanmak

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 – Kıskanmak

        22:30 - Halef: Köklerin Çağrısı

        01:15 - Kıskanmak

        04:00 - İnadına Aşk

        04:45 - Bay Yanlış

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 - Yaprak Dökümü

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Arka Sokaklar

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Arka Sokaklar

        00:15 - Eşref Rüya

        02:45 - Poyraz Karayel

        04:45 - Baht Oyunu

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – İstanbullu Gelin

        09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 – Söz

        19:00 – Star Haber (canlı)

        20:00 – Çarpıntı

        22:45 - Sahipsizler

        01:15 - Çarpıntı

        04:00 - Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 – Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:33 – İstiklal Marşı

        05:35 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:25 - Kalk Gidelim

        09:20 - Adını Sen Koy

        10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 – Seksenler

        14:30 - Gönül Dağı

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber (Canlı)

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Cennetin Çocukları

        23:20 - Teşkilat

        02:25 - Seksenler

        03:25 - Kalk Gidelim

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 - Tuzak

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 – Oynat Bakalım

        09:00 - Gel Konuşalım

        13:15 - MasterChef Türkiye

        16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 - Gel Konuşalım

        3 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

