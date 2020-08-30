Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. PAzar akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 30 Ağustos Pazar yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı (yerli film)
21.45 Süt Kardeşler (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Şevkat Yerimdar (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Parker (yabancı film)
22.30 Bir Demet Tiyatro (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
20.30 Cumhurbaşkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.30 Cumhurbaşkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
22.00 Son Mektup (yerli film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
20.30 Cumhurbaşkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Yerli Snema
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
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