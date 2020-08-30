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TV yayın akışı 30 Ağustos 2020! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV'de hangi film ve dizi var?

Yayın akışı, 30 Ağustos 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen diziler sezon arasında. Kanallar birer birer yeni dizi projelerini yayınlamaya başlıyor. İşte bu akşam (Pazar) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. PAzar akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 30 Ağustos Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı (yerli film)
21.45 Süt Kardeşler (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Şevkat Yerimdar (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Parker (yabancı film)
22.30 Bir Demet Tiyatro (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
20.30 Cumhurbaşkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.30 Cumhurbaşkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
22.00 Son Mektup (yerli film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
20.30 Cumhurbaşkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Yerli Snema
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)

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