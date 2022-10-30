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TV yayın akışı 30 Ekim Pazar! Bugün hangi diziler var?

Haftanın son gününü evde geçirecek vatandaşlarımız için, televizyonda bugün yayınlanacak yapımları bir araya getirdik. Birbirinden çarpıcı dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağı günde kanalların yayın akışını ve daha fazlasını haberimizin içinde bulabilirsiniz...

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  • TV yayın akışı 30 Ekim Pazar! Bugün hangi diziler var? Star, TRT1, TV8, ATV, Show TV, Fox, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar ve filmler yayınlanacak?

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    11:50 Enine Boyuna (Canlı)

    13:00 3'te 3

    14:20 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

    18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
  • TV yayın akışı 30 Ekim Pazar! Bugün hangi diziler var? Star, TRT1, TV8, ATV, Show TV, Fox, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar ve filmler yayınlanacak?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Hayat Bugün (Yerli dizi önceki hafta tekrar)

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Kızılcık Şerbeti (Yerli Dizi)

    22:45 Hayat Bugün (Yerli dizi)
  • TV yayın akışı 30 Ekim Pazar! Bugün hangi diziler var? Star, TRT1, TV8, ATV, Show TV, Fox, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar ve filmler yayınlanacak?

    ATV YAYIN AKIŞI

    11:30 Dizi TV Programı

    12:15 Yalnız Kurt (23. Bölüm)

    15:45 Kardeşlerim (65. Bölüm

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    00.20 Kuruluş Osman (102. Bölüm)
  • TV yayın akışı 30 Ekim Pazar! Bugün hangi diziler var? Star, TRT1, TV8, ATV, Show TV, Fox, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar ve filmler yayınlanacak?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    13:00 Tozluyaka

    16:15 Bir Peri Masalı

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Tozluyaka
  • TV yayın akışı 30 Ekim Pazar! Bugün hangi diziler var? Star, TRT1, TV8, ATV, Show TV, Fox, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar ve filmler yayınlanacak?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    14:00 O Kız

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı (Yeni Bölüm - 41. Bölüm)
  • TV yayın akışı 30 Ekim Pazar! Bugün hangi diziler var? Star, TRT1, TV8, ATV, Show TV, Fox, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar ve filmler yayınlanacak?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00: Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Yalı Çapkını (Yerli Dizi - Tekrar)

    16:00 Gecenin Ucunda (Yerli Dizi - Tekrar)

    18:15 Star Haber Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:15 Gecenin Ucunda (Yerli Dizi - Tekrar)
  • TV yayın akışı 30 Ekim Pazar! Bugün hangi diziler var? Star, TRT1, TV8, ATV, Show TV, Fox, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar ve filmler yayınlanacak?

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    12:15 Masterchef Türkiye

    15:15 Sinema

    18:00 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye

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