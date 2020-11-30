Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
06.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
16.00 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Recep İvedik 2 'Türk Filmi'
22.15 Recep İvedik 2 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
03.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.30 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Sağ Salim 2: Sil Baştan 'Türk Filmi'
22.00 Ölümlü Dünya 'Türk Filmi'
00.10 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
03.10 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
02.15 52 Hafta 'Belgesel'
02.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
04.25 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)
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