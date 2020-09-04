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TV Yayın akışı 4 Eylül 2020 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 4 Eylül 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Bay Yanlış yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Diğer televizyon kanallarında yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 4 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Bay Yanlış

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Arka Sokaklar
23:30 Rocky 5

STAR TV YAYIN AKIŞI

21:45 Menajerimi Ara

ATV YAYIN AKIŞI

23:45 Kardeş Payı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Çelik Adam
22:55 Pelin Çift

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Kırmızı Oda

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