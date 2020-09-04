Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Bay Yanlış
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Arka Sokaklar
23:30 Rocky 5
STAR TV YAYIN AKIŞI
21:45 Menajerimi Ara
ATV YAYIN AKIŞI
23:45 Kardeş Payı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Çelik Adam
22:55 Pelin Çift
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Kırmızı Oda
YORUMLAR