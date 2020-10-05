Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
00.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
06.15 Rüzgarın Kalbi 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Recep İvedik 'Türk Filmi'
22.15 Recep İvedik 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.15 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
05.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Gençliğim Eyvah 'Dizi'
00.20 Otel Franco 'Yabancı Film'
02.10 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'
01.35 Leyla İle Mecnun 'Dizi' (Tekrar)
03.00 52 Hafta 'Belgesel'
03.25 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Fazlası Zarar (Tekrar)
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