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TV Yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Masumiyet yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 5 Mayıs Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Mayıs Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 Beyaz Melek 'Türk Filmi'
02.30 Beyaz Melek 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Masumiyet 'Dizi'
00.15 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.15 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
17.00 Bekir Köse İle İftara Doğru
18.30 Star Haber
20.30 Kağıt Ev 'Dizi' (Tekrar)
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.45 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05.20 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.35 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.30 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.25 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05.15 Hz Ömer 'Dizi'
05.55 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Benim Adım Melek
23:45 Mavera
01:10 Gönül Dağı
02:20 Mesnevi'den Hikayeler
02:45 Sahur Bereketi (Canlı)
04:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI

0:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 O Ses Türkiye Özel Bölüm

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

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