Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Mayıs Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.30 Beyaz Melek 'Türk Filmi'

02.30 Beyaz Melek 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Masumiyet 'Dizi'

00.15 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.15 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

17.00 Bekir Köse İle İftara Doğru

18.30 Star Haber

20.30 Kağıt Ev 'Dizi' (Tekrar)

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.45 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05.20 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.35 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.30 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.25 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05.15 Hz Ömer 'Dizi'

05.55 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek

23:45 Mavera

01:10 Gönül Dağı

02:20 Mesnevi'den Hikayeler

02:45 Sahur Bereketi (Canlı)

04:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI

0:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 O Ses Türkiye Özel Bölüm

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir