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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 5 NİSAN 2025: Bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 5 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

        Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. 5 Nisan 2025 Cumartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. İşte, 5 Nisan 2025 TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 11:57 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:57
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        1

        5 Nisan 2025 TV yayın akışı medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Cumartesi gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 5 Nisan 2025 Cumartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Sustalı Ceylan

        13:00 Kuruluş Osman

        16:00 Bir Gece Masalı

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        23:00 Sustalı Ceylan

        02:00 Başka Bir Gün

        04:50 Hercai

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        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 İnci Taneleri

        16:00 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Piyasa

        23:45 Eşref Rüya

        02:0 Yargı

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Siyah Kalp

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Deha

        15:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Deha

        02:15 Kızılcık Şerbeti

        04:45 Siyah Kalp

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Kral Kaybederse

        11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

        12:00 Yalı Çapkkını

        14:00 Sahipsizler

        16:30 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber

        20:00 Vizontele

        22:15 Vizontele

        00:30 Yalı Çapkını

        02:45 Tarkan: Güçlü Kahraman

        04:30 Sefirin Kızı

        06:00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:45 Beni Böyle Sev

        07:40 Yedi Numara

        08:30 Portreler: Cem Karaca

        10:00 Hayallerinin Peşinde

        11:25 Kod Adı Kırlangıç

        13:05 3'te 3

        15:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Bir Zamanlar İstanbul

        03:50 Cem Karaca

        05:10 Yedi Numara

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Memet Özer ile Mutfakta

        12:30 Kamera Arkası

        13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

        16:00 Kızıl Goncalar

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Her Şey Aşk İçin

        22:30 Yahşi Batı

        01:00 Şahane Hayatım

        03:30 Son Yaz

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:45 Süper 1 Takım

        08:00 Oynat Bakalım

        09:45 Gazete Magazin

        14:15 Tren Soyguncuları

        16:15 Onları Yükseğe As

        20:00 Survivor 2025

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Gazete Magazin

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