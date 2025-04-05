TV yayın akışı 5 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?
Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. 5 Nisan 2025 Cumartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. İşte, 5 Nisan 2025 TV yayın akışı…
5 Nisan 2025 TV yayın akışı medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Cumartesi gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 5 Nisan 2025 Cumartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Sustalı Ceylan
13:00 Kuruluş Osman
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:00 Sustalı Ceylan
02:00 Başka Bir Gün
04:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Piyasa
23:45 Eşref Rüya
02:0 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Siyah Kalp
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Deha
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:45 Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Yalı Çapkkını
14:00 Sahipsizler
16:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Vizontele
22:15 Vizontele
00:30 Yalı Çapkını
02:45 Tarkan: Güçlü Kahraman
04:30 Sefirin Kızı
06:00 Kiralık Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Beni Böyle Sev
07:40 Yedi Numara
08:30 Portreler: Cem Karaca
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:25 Kod Adı Kırlangıç
13:05 3'te 3
15:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Bir Zamanlar İstanbul
03:50 Cem Karaca
05:10 Yedi Numara
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Her Şey Aşk İçin
22:30 Yahşi Batı
01:00 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin
14:15 Tren Soyguncuları
16:15 Onları Yükseğe As
20:00 Survivor 2025
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
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