Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 6 EYLÜL 2025: Bugün hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 6 Eylül Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı program, dizi, film, yarışma gibi içerikler izleyici karşısına çıkıyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 6 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Buna göre bu akşam sezon finali yapan bir dizi, yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Filenin Sultanları'nın tarihi maçı da ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 6 Eylül 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 11:06 Güncelleme: 06.09.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, 6 Eylül Cumartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından yanıt arıyor. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam Gönül Dağı dizisi, yeni sezonu açacak ve ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Filenin Sultanları’nın tarihi maçı da TRT 1’de voleybolseverleri bekliyor olacak. İşte, 6 Eylül 2025 TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

        14:45 Güler Misin Ağlar Mısın

        16:45 Yoksul

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Cehennem Melekleri

        02:15 Yoksul

        03:30 Güler Misin Ağlar Mısın

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Gözleri Karadeniz

        12:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

        13:50 Kardeşim Benim 2

        16:10 Gözleri Karadeniz

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        00:20 Gözleri Karadeniz

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Ateş Kuşları

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arka Sokaklar

        16:30 Kuralsız Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Derinlerdeki Dehşet

        22:15 Eşref Rüya

        00:30 Katakulli: Tam Zamanı

        02:00 Poyraz Karayel

        03:45 Müzik Arası

        04:45 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        08:30 İstanbullu Gelin

        10:00 Aramızda Kalsın

        11:45 Sahipsizler

        15:15 En Güzel Bölüm

        15:30 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber

        20:00 Özür Dilerim

        22:15 Özür Dilerim

        00:30 Baba Ocağı

        03:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.28 İstiklal Marşı

        05.30 Benim Güzel Ailem

        08.00 Hayallerinin Peşinde

        09.00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"

        10.50 Set Sayısı

        11.30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "Japonya-Türkiye"

        13.30 Set Sayısı

        14.00 Yeşil Deniz

        17.45 3'Te 3

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı (Yeni bölüm)

        00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01.50 Seksenler

        03.30 Yeşil Deniz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Kirli Sepeti

        13.45 Yasak Elma

        16.00 Şevkat Yerimdar

        19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Eski Köye Yeni Adet

        22.30 Şevkat Yerimdar

        23.00 Gündem Futbol

        01.00 İlk Buluşma

        02.15 Her Yerde Sen

        04.15 Son Yaz

        06.00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin

        16:00 İtiraf Et

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 İtiraf Et

        02:30 Gazete Magazin

        05:00 Dizi

        6 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Babası gibi şehit oldu
        Babası gibi şehit oldu
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması