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TV Yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe günü programları için araştırılıyor. Bu akşam Alev Alev, Mucize Doktor, Babam Çok Değişti, Bir Zamanlar Çukurova gibi diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte, 6 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Alev Alev 'Dizi'
00.15 Kayıp İnci 'Türk Filmi'
02.45 Kayıp İnci 'Türk Filmi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor 'Dizi'
00.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.15 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.15 Bekir Köse İle İftara Doğru
17.15 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Akrep 'Dizi'
00.15 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
04.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Camdaki Kız 'Dizi'
23.45 Sadakatsiz'Dizi' (Tekrar)
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05.20 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.20 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.25 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05.15 Hz Ömer 'Dizi'
05.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs

23:45 Mavera

TV8 YAYIN AKIŞI

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 O Ses Türkiye Özel Bölüm

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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