Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Alev Alev 'Dizi'

00.15 Kayıp İnci 'Türk Filmi'

02.45 Kayıp İnci 'Türk Filmi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor 'Dizi'

00.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.15 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.15 Bekir Köse İle İftara Doğru

17.15 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Akrep 'Dizi'

00.15 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

04.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Camdaki Kız 'Dizi'

23.45 Sadakatsiz'Dizi' (Tekrar)

02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05.20 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.20 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.25 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05.15 Hz Ömer 'Dizi'

05.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs

23:45 Mavera

TV8 YAYIN AKIŞI

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 O Ses Türkiye Özel Bölüm

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler