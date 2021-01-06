Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi' (Tekrar)

03.05 Şefin Özel Konuğu 'Belgesel'

03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

22.45 San Andreas Fayı 'Yabancı Film'

01.00 San Andreas Fayı 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

22.45 San Andreas Fayı 'Yabancı Film'

01.00 San Andreas Fayı 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

03.35 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi' (Tekrar)

03.05 Şefin Özel Konuğu 'Belgesel'

03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)