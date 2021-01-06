Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi' (Tekrar)
03.05 Şefin Özel Konuğu 'Belgesel'
03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
22.45 San Andreas Fayı 'Yabancı Film'
01.00 San Andreas Fayı 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
22.45 San Andreas Fayı 'Yabancı Film'
01.00 San Andreas Fayı 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
03.35 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi' (Tekrar)
03.05 Şefin Özel Konuğu 'Belgesel'
03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
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