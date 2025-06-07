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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 7 HAZİRAN 2025 LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 7 Haziran 2025: Bayramın 2. günü televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        7 Haziran 2025 TV yayın akışı kanal kanal tam liste araştırılmaya başlandı. Bugün TRT 1'de Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diğer kanallarda ise yerli filmler ekranlara gelecek. Milli maç heyecanı TV8'de yaşanacak. Önce Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasının yeni bölümü yayınlanacak. Ardından ABD - Türkiye maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Haziran 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 10:51 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:11
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        1

        Bugün ekrana gelecek yapımlar TV yayın akışı 7 Haziran 2025 listesi ile belli oldu. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ‘’Bugün TV’de hangi diziler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün yerli filmler sinemaseverlerle buluşacakken, Gönül Dağı dizisi ve Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan ABD - Türkiye maçı TV8’de yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Haziran 2025 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:00 Arım Balım Peteğim

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Hayat Bayram Olsa

        15:15 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

        01:30 Hayat Bayram Olsa

        03:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü

        16:00 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

        00:15 Baba Yadigarı

        02:30 Yargı

        04:30 Müzik Arası

        05:30 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.10 Beni Böyle Sev

        08.35 Yedi Numara

        09.45 Hayallerinin Peşinde

        10.45 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"

        13.45 Teşkilat

        17.00 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01.50 Lingo Türkiye

        03.20 Gönül Dağı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok / Yabancı Sinema

        12:45 Şansımı Seveyim / Yerli Sinema

        14:40 Can Borcu

        17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi / Yerli Sinema

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Pilav Üstü Aşk / Yerli Sinema

        22:20 Aşk Tesadüfleri Sever 2 / Yerli Sinema

        00:40 Pilav Üstü Aşk / Yerli Sinema

        02:40 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        09:00 Kral Kaybederse

        11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

        12:00 Sahipsizler

        14:30 Kral Kaybederse

        16:30 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Yol Arkadaşım

        22:30 Yol Arkadaşım

        00:45 Kral Kaybederse

        03:00 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Kamera Arkası

        12.00 Çift Kişilik Oda

        15.00 Yasak Elma

        15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Hadi İnşallah

        21.45 Şevval Sam 30. Yıl Konseri

        00.00 Çift Kişilik Oda

        02.45 Adım Farah

        04.45 Elkızı

        06.00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:45 Süper 1 Takım

        08:00 Oynat Bakalım

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        14:15 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        22:40 ABD - Türkiye / Canlı - Hazırlık Maçı

        00:45 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

        02:00 İşte Benim Stilim

        04:00 Gazete Magazin

        7 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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