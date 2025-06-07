Bugün ekrana gelecek yapımlar TV yayın akışı 7 Haziran 2025 listesi ile belli oldu. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ‘’Bugün TV’de hangi diziler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün yerli filmler sinemaseverlerle buluşacakken, Gönül Dağı dizisi ve Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan ABD - Türkiye maçı TV8’de yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Haziran 2025 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...