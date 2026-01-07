Habertürk
        TV yayın akışı 7 Ocak 2026: Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV'de bugün neler, hangi yapımlar var?

        TV yayın akışı 7 Ocak 2026: Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV'de bugün neler, hangi yapımlar var?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. 7 Ocak Çarşamba günü Eşref Rüya, Persona, Düğün Dernek, Sahipsizler, Kuruluş Orhan (Özel Bölüm), Survivor, Emanet izleyiciyle buluşacak. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 7 Ocak 2026 TV yayın akışı

        Giriş: 07.01.2026 - 13:09 Güncelleme: 07.01.2026 - 13:10
        1

        ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Kanalların 7 Ocak TV yayın akışı listeleri ile gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler belli oldu. Bu akşam Eşref Rüya, Persona, Düğün Dernek, Sahipsizler gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak. İşte 7 Ocak 2026 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Bahar

        09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 - Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Düğün Dernek

        22:15 - Kapımdaki Casus

        00:15 - Rüya Gibi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Yabancı Damat

        09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 - Yaprak Dökümü

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Arka Sokaklar

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Eşref Rüya

        23:15 - Milli Piyango Yılbaşı Özel

        23:15 - Beyaz'la Joker

        01:45 - Titana Saldırı

        03:15 - Poyraz Karayel

        05:00 - Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Aramızda Kalsın

        09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 - Söz

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Sahipsizler

        23:30 - Düğüm Salonu

        01:30 - Düğüm Salonu

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 - İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 - Yasak Elma

        13:30 - En Hamarat Benim

        16:30 - Kıskanmak

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Emanet

        22:30 - Aşk Yolunda

        00:45 - Emanet

        03:00 - Şevkat Yerimdar

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Aldatmak

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 - Esra Erol'da

        19:00 – ATV Ana Haber

        20:00 – Kuruluş Orhan - Özel Bölüm

        23:20 - Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema

        01:00 - Senin Hikayen / Yerli Sinema

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:48 – İstiklal Marşı

        05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:40 - Kalk Gidelim

        09:25 - Adını Sen Koy

        10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 - Seksenler

        14:40 - Kara Ağaç Destanı

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber (Canlı)

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Persona

        21:45 - Arıcı: Ölüm Kovanı | Yabancı Sinema

        01:40 - Lingo Türkiye

        02:45 - Kara Ağaç Destanı

        05:05 – Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 – Tuzak

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

        08:30 – Oynat Bakalım

        09:00 - Gel Konuşalım

        12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

        16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

        00:15 – Survivor Ekstra / Canlı

        7 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

