TV yayın akışı 7 Ocak 2026: Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV'de bugün neler, hangi yapımlar var?

''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Kanalların 7 Ocak TV yayın akışı listeleri ile gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler belli oldu. Bu akşam Eşref Rüya, Persona, Düğün Dernek, Sahipsizler gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak. İşte 7 Ocak 2026 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...