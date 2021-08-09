Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'
02.00 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'(Tekrar)
03.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Hayır Oluversin Gari 'Türk Filmi'
23.30 Hayır Oluversin Gari 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
04.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Bayi Toplantısı 'Türk Filmi'
22.30 Bayi Toplantısı 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.00 Star Market (Tekrar)
02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Aşkın Tarifi 'Dizi'
00.15 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
02.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
14.00 Yok Artık 1 'Türk Filmi'
16.00 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kalp Yarası 'Dizi'
00.20 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.30 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.40 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Mahrem 'Dizi'
23.15 Yerli Dizi
01.15 Dünya Hali
02.15 3'te 3
03.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
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