Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'

02.00 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'(Tekrar)

03.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Hayır Oluversin Gari 'Türk Filmi'

23.30 Hayır Oluversin Gari 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

04.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Bayi Toplantısı 'Türk Filmi'

22.30 Bayi Toplantısı 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.00 Star Market (Tekrar)

02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Aşkın Tarifi 'Dizi'

00.15 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

02.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

14.00 Yok Artık 1 'Türk Filmi'

16.00 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kalp Yarası 'Dizi'

00.20 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.30 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

15.40 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Mahrem 'Dizi'

23.15 Yerli Dizi

01.15 Dünya Hali

02.15 3'te 3

03.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle