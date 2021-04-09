Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Nisan 2021 Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo 'Dizi'

00.15 Jack Reacher 'Yabancı Film'

02.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'

00.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Seni Çok Bekledim 'Dizi'

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.30 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Akıncı 'Dizi'

00.20 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Ali Yeşilırmak ile Dostumun Dünyası

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Son Yaz 'Dizi'

00.15 Savaşçı

03.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi'

17.30 Seksenler 'Dizi'

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'

00.15 Yerli Dizi

02.20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)

03.15 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panarom

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda