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TV Yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV Yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Akrep, Arka Sokaklar, Akıncı, Kırmızı Oda, Son Yaz, Payitaht ve Ramo yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 9 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Nisan 2021 Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
00.15 Jack Reacher 'Yabancı Film'
02.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Seni Çok Bekledim 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.30 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Akıncı 'Dizi'
00.20 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Ali Yeşilırmak ile Dostumun Dünyası
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Son Yaz 'Dizi'
00.15 Savaşçı
03.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi'
17.30 Seksenler 'Dizi'
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'
00.15 Yerli Dizi
02.20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.15 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panarom

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

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