TV yayın akışı 9 Şubat 2026: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
Günün evde televizyon başında geçirmek isteyen izleyiciler, bugün hangi program, yarışma, film ve dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 9 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları haftalık yayın akışlarını paylaştı. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. ATV'de ise yeni bir dizi ekran yolculuğuna başlayacak. İşte, 9 Şubat 2026 Pazartesi Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
Kanalların 9 Şubat 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre bu akşam ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile Survivor yarışması da yeni bölümüyle yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 9 Şubat Pazartesi Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Eşref Rüya
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:40 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Vefa Sultan
02:20 Kara Ağaç Destanı
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Başka Bir Gün
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aynı Yağmur Altında
22:40 Aynı Yağmur Altında
01:40 Aynı Yağmur Altında
04:30 Bir Gece Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Türkler Çıldırmış Olmalı
00:15 Mutluluk Zamanı
02:00 Hükümet Kadın 2
03:45 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 M.Ö. 10.000
22:15 M.Ö. 10.000
00:15 Sahipsizler
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Ateşböceği
05:30 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Yeraltı
23:30 Kıskanmak
02:30 Çifte Milyon
05:00 Şevkat Yerimdar
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
