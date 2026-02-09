Habertürk
        Günün evde televizyon başında geçirmek isteyen izleyiciler, bugün hangi program, yarışma, film ve dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 9 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları haftalık yayın akışlarını paylaştı. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. ATV'de ise yeni bir dizi ekran yolculuğuna başlayacak. İşte, 9 Şubat 2026 Pazartesi Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        Giriş: 09.02.2026 - 14:55 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:55
        1

        Kanalların 9 Şubat 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre bu akşam ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile Survivor yarışması da yeni bölümüyle yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 9 Şubat Pazartesi Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Eşref Rüya

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:40 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:25 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        00:15 Vefa Sultan

        02:20 Kara Ağaç Destanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Başka Bir Gün

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aynı Yağmur Altında

        22:40 Aynı Yağmur Altında

        01:40 Aynı Yağmur Altında

        04:30 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Hükümet Kadın 2

        22:15 Türkler Çıldırmış Olmalı

        00:15 Mutluluk Zamanı

        02:00 Hükümet Kadın 2

        03:45 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 M.Ö. 10.000

        22:15 M.Ö. 10.000

        00:15 Sahipsizler

        02:30 Aramızda Kalsın

        04:00 Ateşböceği

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Yeraltı

        23:30 Kıskanmak

        02:30 Çifte Milyon

        05:00 Şevkat Yerimdar

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        9 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
