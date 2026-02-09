Kanalların 9 Şubat 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre bu akşam ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile Survivor yarışması da yeni bölümüyle yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 9 Şubat Pazartesi Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...