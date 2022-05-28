28 Mayıs Cumartesi televizyon yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Paris’ten Sevgilerle, Gönül Dağı ve İyilik yapımları izleyici ile buluşacak. İşte 28 Mayıs Cumartesi günü TV yayın akışına göre bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...