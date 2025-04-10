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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı listesi 10 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı listesi 10 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        10 Nisan 2025 Perşembe günü ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. Bu akşam İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Legia Varşova-Chelsea maçı, Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı, Siyah Kalp, Hababam Sınıfı Güle Güle izleyiciyle buluşacak. Kanalların yayın akışlarında saat bilgisi de yer alıyor. Peki bugün TV'de dizi, film ve maçlar saat kaçta yayınlanacak? İşte 10 Nisan tv yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 16:23 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:23
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        TV yayın akışı listesi 10 Nisan 2025
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        TV yayın akışı listesi belli oldu. Her gün kanallarda farklı yapımlar bulunuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 gibi kanallar gündüzden gece kuşağına kadar farklı kategorilerde programları izleyiciyle buluşturuyor. İşte 10 Nisan 2025 tv yayın akışı listesi

        SHOW TV

        10:00 Siyah Kalp

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp

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        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:30 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 Atv Ana Haber

        20:00 Başka Bir Gün - Final

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

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        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Hudutsuz Sevda

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Hudutsuz Sevda

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

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        00:15 Eşref Rüya

        02:45 Yargı

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT1

        13:15 Seksenler

        14:50 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 İddiaların Aksine

        19:05 Ana Haber

        19:45 Legia Varşova-Chelsea | UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

        22:00 Tottenham-Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

        00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        02:45 Seksenler

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        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

        22:00 Salur Kazan: Zoraki Kahraman

        00:00 Salur Kazan: Zoraki Kahraman

        02:00 Sefirin Kızı

        04:15 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        10 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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