16 Kasım TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri milli maç sebebiyle araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. İki takım da saatler 20.00’yi gösterdiğinde sahada yerini alacak. Türkiye Galler maçı TV8 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Futbolseverler ekran başında yerini aldı. İşte, TV8 canlı izle ekranı ile Türkiye Galler maçı canlı yayın izle…