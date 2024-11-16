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        Haberler Bilgi Spor TV8 YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2024 | Türkiye Galler maçı TV8'de mi, frekans ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda? TV8 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri

        TV8 yayın akışı 16 Kasım 2024: Türkiye Galler maçı TV8'de mi? TV8 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri

        16 Kasım TV8 yayın akışı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, beşinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği karşılaşma naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. ''Türkiye-Galler maçı TV8'de mi yayınlanacak?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam Kayseri'de oynanacak milli maç TV8 canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Peki, TV8 frekans ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda, nasıl izlenir? İşte TV8 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Türkiye Galler maçı canlı yayın izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:20
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        1

        16 Kasım TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri için kontroller başladı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. İki takım da saatler 20.00’yi gösterdiğinde sahada yerini alacak. Futbolseverlerin gündeminde yer alan ‘’Türkiye Galler maçı TV8'de mi yayınlanacak?’’ sorusu yanıt buldu. Milli maç TV8 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Futbolseverler ekran başında yerini aldı. İşte, TV8 frekans ayarı ile Türkiye Galler maçı canlı yayın izle…

        2

        TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye Galler maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

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        TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye Galler maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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        TV8 YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2024 CUMARTESİ

        06:00 Dizi

        07:45 Süper 1 Takım

        08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

        09:00 Çöller Kasırgası

        10:45 Komançi İstasyonu

        12:15 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        18:45 Maç Başlıyor / Canlı

        20:00 Türkiye - Galler / UEFA Uluslar Ligi – Canlı

        22:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 Gazete Magazin

        02:45 Sinema

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        TV8 FREKANS BİLGİLERİ: TV8 UYDU VE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        UYDU:

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12356 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 7100 Ksym/s

        Fec: 2/3

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12346 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 9600 Ksym/s

        Fec: 3/4

        7

        KABLO TV

        Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

        DIGITURK

        Kanal 28

        TELEDÜNYA

        HD: 29.KANAL

        SD: 907.KANAL

        D-SMART

        Kanal 28

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