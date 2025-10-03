TVF'den girişim ekosistemine 100 milyon dolarlık katkı

TVF çatısı altında 2023'te kurulan ve Türkiye'deki girişim ekosistemini geliştirmeyi, dünya çapında önde gelen girişim sermayesi fonlarını ve girişimcileri ülkeye çekmeyi hedefleyen TTF, ülkenin teknoloji temelli kalkınma vizyonuna katkı sağlamaya devam ediyor.

TTF, Türkiye'deki girişimcilere yatırım yapan fonları destekleyerek, girişimcilik ekosisteminin kurumsallaşmasına katkıda bulunuyor. Bu sayede Türkiye'deki sermaye piyasalarının derinleşmesi ve uluslararası ölçekte rekabet edebilen teknoloji şirketlerinin gelişimi teşvik ediliyor.

Yatırım stratejisini Türkiye merkezli girişim şirketlerine odaklayan TTF, kuruluş yeri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ya da yönetim ve teknik ekip yapısı itibarıyla Türkiye ile güçlü bağları bulunan şirketlere yatırım yapan fonlara destek veriyor.

REKLAM

Bu yaklaşım, yerli girişimlerin küresel pazarlara açılmasını sağlarken, sürdürülebilir bir inovasyon kültürünün oluşmasına da katkı sunuyor.

Bugün itibarıyla 10'dan fazla fona 100 milyon doları aşan yatırım taahhüdünde bulunan TTF, yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor, yönetişim, stratejik gelişim ve büyüme odaklı desteklerle girişimcilere bütüncül bir değer önerisi sunuyor.