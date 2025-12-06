Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Twilight In Concert'e yoğun ilgi

        'Twilight In Concert'e yoğun ilgi

        "Twilight In Concert", etkinliği artan talep nedeniyle ek seansla genişletildi. Film, 12 kişilik rock ve orkestra müzisyenlerinden oluşan topluluk tarafından canlı performansla 10 Ocak'ta Zorlu PSM'de saat 16:00 ve 21.00'de dev perdede gösterilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 23:35 Güncelleme: 06.12.2025 - 23:35
        'Twilight In Concert'e yoğun ilgi
        Tüm dünyada milyonlarca hayrana ulaşan Twilight (Alacakaranlık) serisi, 20. yılına özel büyüleyici bir film-konser deneyimiyle Türkiye’de sahneye taşınıyor. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek Twilight In Concert, 10 Ocak 2026 Cumartesi saat 16:00 ve 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

        Bu özel etkinlikte, serinin ilk filmi dev sinema perdesinde orijinal diliyle gösterilirken, film müzikleri 12 kişilik rock ve orkestra müzisyenlerinden oluşan canlı topluluk tarafından sahnede birebir senkronize biçimde seslendirilecek.

        İzleyiciler, 1000 mumun aydınlattığı sahne atmosferi eşliğinde, Twilight’ın ölümsüz aşk hikayesini sinemanın ve müziğin büyüsüyle yeniden deneyimleyecek.

        REKLAM

        Romanın yayınlanışının 20. yılına özel olarak düzenlenen bu gösteri, serinin unutulmaz müzikleri, etkileyici görselliği ve canlı performansın enerjisiyle izleyicileri Forks’un gizemli dünyasına davet ediyor. İster Team Edward, ister Team Jacob olun — Twilight In Concert Türkiye’de ilk kez, aşkın, müziğin ve sinemanın kesiştiği eşsiz bir deneyim sunuyor.

        Sınırlı sayıdaki konser biletlerine biletinial, biletix, passo va bubilet'ten ulaşılabilir.

        Twilight Efsanesi, tüm zamanların en başarılı genç yetişkin film serilerinden biridir. Beş film (Twilight, The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse ve The Twilight Saga: Breaking Dawn - Bölüm 1 & 2), dünya çapında gişede 3,3 milyar dolardan fazla hasılat elde etmiştir.

        Filmler, “Twilight”ın yaratıcısı Stephenie Meyer’in çok beğenilen ve birçok ödül kazanmış kitap serisinden uyarlanmıştır. Bu seri dünya genelinde 160 milyonun üzerinde satılmış ve 49 farklı dile çevrilmiştir. Lionsgate’in Stephenie Meyer’in romanı “Midnight Sun” uyarlaması, Netflix tarafından dizi olarak sipariş edilmiştir.

        #Zorlu PSM
        #Twilight In Concert
        #Piu Entertainment
