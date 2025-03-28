Twitter çöktü mü? 28 Mart Cuma X'e erişim sorunu mu yaşanıyor, ne zaman düzelecek?
En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter yeni adıyla X platformuna erişim sorunu yaşanıyor. X'in açılmadığını twitlerin görüntülemediğini dile getiren sosyal medya kullanıcıları erişim sorununun küresel mi, bölgesel mi olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki, "Twitter çöktü mü? 28 Mart X'e erişim sorunu mu yaşanıyor, ne zaman düzelecek?" İşte 28 Mart 2025 Cuma Twitter'da (X) yaşanan erişim sorununa ilişkin detaylar...
Twitter yeni adıyla 'X'te erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin gözler yetkililerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Kullanıcılar X'te yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. Peki, "Twitter X çöktü mü? 28 Mart Cuma X'e erişim sorunu mu yaşanıyor, Twitter ne zaman düzelecek?" İşte ayrıntılar...
TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ 28 MART?
Sosyal medya kullanıcıları X'e erişim problemi yaşıyor. 28 Mart cuma günü saat 21.40 itibarıyla yaşanan erişim sorununun ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. Dünya genelinde kullanıcıların erişim sorunu bildirdiği görülüyor.
Atılan twitleri görüntülemediğini dile getiren kullanıcılar yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
X NE ZAMAN DÜZELECEK?
X yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan erişim sorununun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.