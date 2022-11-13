Sosyal paylaşım platformu Twitter'da yaşanan erişim sorunu gündeme oturdu. Pek çok Twitter kullanıcısı 13 Kasım Pazar günü akşam saatleri itibariyle Twitter'ı açamadığını, paylaşım yapamadığını dile getirince Twitter çöktü mü, neden yüklenemiyor sorusu internette en çok araştırılan konular arasına girdi.