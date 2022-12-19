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Twitter Dosyaları'nda yeni perde: FBI hesap sormuş

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), 2020'de Twitter yöneticilerine (ABD dışından yapılan) "devlet propagandasını" yeterince rapor etmedikleri için hesap sorduğu ve şirketin güvenlik uygulamaları hakkında yazılı yanıt talep ettiği öne sürüldü.

Twitter Dosyaları'nda yeni perde
AA

Twitter Dosyaları adı altında yayımlanan ifşaatlara bir yenisi eklendi.

Serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi'nin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, FBI'ın (ABD dışından yapılan) "devlet propagandaları" hakkında yeterince bildiriminde bulunmadığı konusunda Twitter'a yoğun sorular yönelttiği, FBI'ın talepleri üzerine büro ile sosyal medya platformu arasında anlaşmazlık yaşandığı görüldü.

Taibbi'nin paylaşımlarında, "Temmuz 2020'de San Francisco'dan FBI ajanı Elvis Chan, (eski) Twitter yöneticisi Yoel Roth'a FBI'ın siber tehditlerle ilgilenen birimi Yabancı Etki Görev Gücünden (FITF) yazılı sorular beklemesini söyledi." ifadelerine yer verdi.

İki kurum arasındaki yazışmalarda, Twitter'ın 2020'deki bir brifinginde "platformdaki resmi propaganda aktörlerinin son dönemde çok faal olduğunu gözlemlemediğini ima ettiği" için FBI'ın bundan rahatsızlık duyduğunu ilettiği yer alıyor.

Taibbi'ye göre bunun üzerine FBI, Twitter'dan, yabancı devlet propagandasının çok faal olmadığı sonucuna nasıl vardığını öğrenmek istedi ve Twitter'a dış tehditlerin yaygın olduğunu kanıtlamak için bir liste gönderip yazılı yanıt bekledi.

Eski Twitter yöneticisi Roth, FBI'ın yazılı cevap talebinden rahatsız olurken FBI, ısrarcı davranıp sosyal medya platformundan taleplerin normal bir prosedür olduğunu bildirdi.

Taibbi, devam eden "Twitter Dosyaları" raporları aracılığıyla Elon Musk öncesi Twitter ile ilgili daha fazla ifşanın geleceğini duyurdu.

TWITTER İLE FBI ARASINDAKİ İLETİŞİM

Twitter'ın eski yönetimi ile FBI arasındaki sansür yazışmalarını ifşa eden Taibbi'nin daha önceki paylaşımları şirketin üst düzey bir yetkilisiyle FBI arasında, sosyal medya platformundaki paylaşımların sansürlenmesine yönelik bir iletişim olduğunu göstermişti.

Bu iletişimin, Ocak 2020-Kasım 2022 döneminde şirketin üst düzey bir yöneticisiyle FBI arasındaki 150'den fazla elektronik postayı kapsadığı belirtilmiş, FBI'ın şirketteki önemli bağlantısının Twitter'ın eski yöneticilerinden Yoel Roth olduğu iade edilen paylaşımlarda, Kasım 2022'ye ait birçok elektronik postada, FBI'ın Twitter'ın hizmet kullanım şartlarını ihlal eden hesapların bir listesini hazırladığı aktarılmıştı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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