Twitter'dan Türkiye'ye yeni servis 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sosyal ağ Twitter, platformu üzerinde konuşulanları kullanıcıların ilgi alanlarına göre keşfetmeyi kolaylaştıran “Konular” servisinin kapsamını genişletiyor. Bu kapsamda Twitter, Türkiye’de de sunulan ‘Konular’ (Topics) hizmetini Türkçe olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Twitter’dan yeni servisle ilgili yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi: “Bir konu seçtiğinizde - favori grubunuz, spor takımınız veya ünlünüz olsun - uzmanlardan, hayranlardan veya Twitter'da bu konu hakkında çokça konuşmaya meyilli bir sürü hesaptan oluşan grubun Tweetlerini görürsünüz. Twitter ‘Konular’ hizmetiyle, bu hesapların hiçbirini takip etmek zorunda değilsiniz, sohbet size gelecek. Tek bir dokunuşla, önemsediğiniz şeylerle ilgili en alakalı ve ilginç Tweetleri görme seçeneğine sahip olacaksınız.”

‘KONULAR’ NASIL TAKİP EDİLİR?

Twitter’da kullanıcıların, profil menüsünde, “Ana Sayfa” zaman akışında ve arama sonuçlarında çeşitli “Konuları” takip edebilmeleri için istemler gördüğü belirtilen açıklamada, “Sadece Konuyu takip edin, Twitter da deneyiminizi ilgili Tweetler, etkinlikler ve reklamlarla kişiselleştiriyor. Ayrıca, görüntülediğiniz veya beğendiğiniz Tweetler gibi profilinize ve aktivitenize dayalı olarak ilgileneceğinizi düşünülen diğer konularla da Twitter, kullanıcısını eşleştiriyor” denildi.

TÜRKİYE’DE HANGİ KONULAR TAKİP EDİLİYOR?

Sosyal ağ, müzikten spora, Twitter Türkiye için hazırlanmış çeşitli konular arasında kategorilerine göre popüler olanlardan şu örnekleri verdi:

Türkçe Müzik:

“Türk müziği hayranları favorilerini takip edebilir. Aleyna Tilki, Tarkan ve Fazıl Say gibi yıldızların hepsinin takip edilmesi gereken Konuları var. Müzik severler, yeni single'lardan kırmızı halı görünümlerine kadar konuşmaları ve en son haberleri takip edebilirler.”

Türk Aktörler:

“Biraz drama sever misiniz? Cem Yılmaz, Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola gibi ekrandaki süperstarları takip etmek çok kolay. Twitter, haberleri, film güncellemelerini ve röportajların öne çıkan bölümlerini takip edebilmek için olmanız gereken yer.”

Ulusal Sporlar:

“Türkiye çok başarılı sporcular tarafından temsil ediliyor. Filenin Sultanları'ndan haberdar olun: Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı'nın takip edilebilecek Konuları var. Tenisi seviyorsanız, yükselen yıldız Yankı Erel takip etmeniz gereken Konulardan biri.”

Futbol:

“Türk futbol taraftarları rakipsiz ve Twitter, futbol haberleri, yorumları ve toplulukları için bulunulması gereken yer. Fatih Terim'in Galatasaray'ı ve Fernando Muslera ile rakip Fenerbahçe ve Altay Bayındır gibi konularda takımlarla ilgili güncellemeleri, komik içerikleri ve en popüler Tweetlere ulaşın.”

Televizyon Dizileri:

"Türk dizileri dünya çapında büyük bir popülariteye sahip ve Twitter, hayranların gelişmeler, heyecan verici anlar ve en son haberler hakkında yorum yaptığı yer. Twitter'da Masumlar Apartmanı ile Kırmızı Oda arasındaki geçişler ya da Çukur'daki patlamalı anlar konuşuluyor. Konularını takip etmek, hiçbir şeyi kaçırmadığınız anlamına gelir!"