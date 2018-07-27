Sosyal ağ Twitter, 2018 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre Twitter’ın aylık aktif kullanıcı ilk çeyreğe göre 1 milyon düşüşle 335 milyona geriledi.

Toplam gelirlerini geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24’lük artışla 711 milyon dolara çıkaran şirket, bu gelirlerinin yüzde 85’lik kısmını oluşturan 601 milyon dolarını platformundaki reklamlardan kazandı.

2017 yılının ikinci çeyreğinde 116 milyon dolar zarar yazan şirket, 2018 yılının ikinci çeyreğini ise 100 milyon dolarlık kâr ile kapattı. Bu kâr rakamı şirketin tarihindeki en büyük net kâr olarak da kayıtlara geçti.

Ancak mali performansındaki bu gelişme, şirketin yatırımcılarını pek de memnun edemedi. Açıklanan rakamların Twitter’ın aktif kullanıcı sayısında yaşadığı kaybı gözler önüne sermesi, şirketin New York Borsası’nda işlem gören hisselerini sarstı.

HİSSELERİNDE YÜZDE 20’LİK KAYIP

Önceki gün Facebook’un piyasa değerinde yaşanan 150 milyar dolarlık kaybın ardından, Twitter da borsada deyim yerindeyse çakıldı. Açılış öncesi işlemlerde yüzde 20’ye yakın düşen Twitter’ın piyasa değeri de 32 milyar dolar seviyesinden 26 milyar dolar seviyelerine kadar geriledi.

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