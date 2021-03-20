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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'de temsilci bulunduracağını bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sayan, şu ifadeleri kullandı: "Artık Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak!

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi.

Sosyal ağların Türkiye’de temsilci bulundurması, vatandaşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor.

İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter’ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici.

Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest‘in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz.

Süreci hatırlayacak olursak; VK hiçbir yaptırıma maruz kalmadan Ülkemize direkt temsilci ataması yapan ilk platform olmuştu.

YouTube, TikTok ve Facebook’un da aralarında bulunduğu ağlar uygulanan idari para cezalarının ardından temsilci atayacaklarını bildirdiler. Temsilci bildirmeyen; Twitter, Periscope ve Pinterest'e kanunun emrettiği şekilde Ocak 2021'de Reklam Yasağı Kararı uygulanmıştı.

Twitter'ın temsilci atama kararını bildirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Sosyal ağlara yönelik dünyadaki en kapsamlı düzenlemelerden birinin hayata geçmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin dijital dünyadaki egemenliğini gözeterek siber vatan ve dijital Türkiye vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz."

Twitter’dan da konuyla ilgili şu açıklama geldi:

“Türkiye'de hizmet sunmaya yönelik devam eden çabalarımız kapsamında, kısa süre önce değiştirilen 5651 sayılı İnternet Yasasını yakından inceledik. Twitter'ın Türkiye'de onu kullanan herkesin kullanımına açık kalmasını sağlamak için bir tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik...

Türkiye'de Twitter kullanan kişilerin seslerini ve verilerini korumaya kararlıyız. Hükümetten ve kolluk kuvvetlerinden gelen talepleri nasıl ele aldığımız konusunda şeffaf olmaya devam edeceğiz...

Türkiye'deki kamusal sohbeti korumak, insanları bu sohbete erişmeleri için güçlendirmek ve değerlerimizi savunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”