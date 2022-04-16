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Twitter ve Elon Musk tartışmasına Trump da dahil oldu

Twitter ve Musk tartışmasına Trump da dahil oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'İfade özgürlüğü alanı inşa etme' sözüyle Twitter'a 43 milyar dolarlık nakit devralma teklif eden dünyanın en zengin ismi Elon Musk, sosyal medya dünyasını karıştırdı.

Musk'ın bu açıklamaları, 6 Ocak Kanlı Kongre Baskını sonrası hesabı kapatılan Trump'ın geri dönmesine izin vereceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

Ancak Trump, tartışmaları sonlandıracak bir açıklamada bulunarak kendi kurduğu Truth Social uygulamasının olduğunu ve bunun Twitter'ın planlarının bir parçası olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

Çarşamba günü yayınlanan bir röportajda Trump "Şu anda büyük bir platform inşa ediyoruz. Yani muhtemelen herhangi bir ilgimiz olmazdı. Biliyorsunuz, Twitter çok sıkıcı hale geldi" dedi.

TRUMP'IN TRUTH SOCIAL UYGULAMASI

Twitter'dan atılması sonraıs kendi platformunu kuracağını açıklayan Trumo'ın Truth Social uygulaması Şubat ayında kullanıma sunuldu. Ancak çok fazla indirilmeyen uygulama popülerliğini kaybetti ve henüz Android telefonları desteklemiyor.

Bununla birlikte Trump da 2 ay geçmesine rağmen hala Truth Social'daki hesabını düzenli olarak kullanmadı. İlerleyen günlerde paylaşımlarını artırıp artırmayacağı ve uygulamanın geleceği de belirsizliğini koruyor.

MUSK'IN TWITTER'I SATIN ALMA TALEBİ

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmuştu.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başı 54,2 dolarlık teklif yaptığını belirtmişti. Böylece şirketin toplam değeri yaklaşık 41 milyar dolara denk gelmişti.

Ancak Elon Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54,2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul ettiği bildirilmişti. Açıklamada, kurulun Twitter'ın satın alınmasına yönelik talep edilmemiş, bağlayıcı olmayan bir teklifin ardından planı onayladığı aktarılmıştı.

Söz konusu önlemin potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkını koruduğu belirtilmiş, Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydedilmişti.

Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.