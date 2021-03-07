Tyler Boyd: Beşiktaş için de önemliydi

Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralık olarak gelen ve Galatasaray'a bir de gol atan Tyler Boyd maçın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş için de çok önemli bir maç olduğunu ifade eden Birleşik Amerikalı futbolcu "Bugün çok önemli bir maçtı. Beşiktaş için de çok önemliydi. Sivas'a puan kazandırdık. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok zorlu, Saha şartları da zorlu. Sahadan ötürü daha çabuk yoruluyorsunuz, kaslarınız yoruluyor. Takım olarak çok iyiydik. Savaştık, mücadele ettik, 1 puan aldık" dedi.