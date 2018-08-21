Tyumen - Sibir Novosibirsk maçı öncesi rakamlar

Rusya Kupa 4.Tur maçında Tyumen ile Sibir Novosibirsk, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Tyumen, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sibir Novosibirsk, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 522. İddaa'da Tyumen kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Sibir Novosibirsk kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Tyumen son haftadaki Sibir Novosibirsk müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sibir Novosibirsk ise Tyumen karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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