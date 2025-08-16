Habertürk
        U16 Milli Basketbol Takımı, Avrupa 7'ncisi oldu

        U16 Milli Basketbol Takımı, Avrupa 7'ncisi oldu

        Türkiye 16 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, İspanya'yı 89-74 yenerek Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 16:43 Güncelleme: 16.08.2025 - 16:43
        U16 Milliler, Avrupa 7'ncisi
        Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası yedincilik maçında İspanya'yı 89-74 mağlup ederek organizasyonu 7. sırada tamamladı.

        Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan müsabakaya ay-yıldızlı takım, Noyan Tolan, Ömer Yusuf Şık, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı.

        Mücadelenin ilk yarısını 39-36 önde tamamlayan milliler, karşılaşmanın tamamında üstünlüğünü koruyarak parkeden 89-74 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Türkiye, organizasyonu 7. sırada tamamladı.

        Ay-yıldızlılarda Ömer Kutluay 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, İspanya'dan Diego Ferreras ise 17 sayı kaydetti.

